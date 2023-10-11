«Я что, враг народа?!»: Очередной скандал с участником СВО. Бойцу ВС РФ нахамили в банке и отказались погасить кредит

Сколько было сказано громких слов о том, что те задачи которые выполняет Россия на территории соседнего государства, это общее дело, что обществу надо сплотиться, а ребятам выполняющим свой священный долг надо оказывать всяческую помощь.
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