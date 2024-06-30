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«Страна.ua»: купание людей в море в Одессе прервал взрыв

«Страна.ua»: купание людей в море в Одессе прервал взрыв

Купание одесситов в море 30 июня прервал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». «Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — отметили авторы материала.

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