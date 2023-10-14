EA Sports FC Tactical готовится к запуску: уже доступна предварительная регистрация для мобильных геймеров!

Electronic Arts (EA) объявила о своем последнем сюрпризе для любителей футбола по всему миру. Сообщаем, что долгожданная игра по футбольному менеджменту EA Sports FC Tactical теперь готова к предварительной регистрации на платформах Android и iOS.
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