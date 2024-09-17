В Челябинске появилась велодорожка со столбом посередине

Дорожники в Челябинске не справились с очередным столбом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, улица Бейвеля на северо-западе областного центра скоро может получить статус «улицы внезапных столбов».
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