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28 декабря в Псковской области в ОЭЗ «Моглино» состоялось открытие первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта — производства БОПЭТ-плёнок мощностью до 72 тысяч

28 декабря в Псковской области в ОЭЗ «Моглино» состоялось открытие первой очереди инвестиционного проекта по выпуску импортозамещающего продукта — производства БОПЭТ-плёнок мощностью до 72 тысяч

Путин: запуск завода "Титан-Полимер" укрепит промышленный суверенитет России 28 декабря в ОЭЗ «Моглино» Псковской области открылась первая очередь инвестиционного проекта по производству импортозамещающего продукта – производства БОПЭТ-пленок мощностью до 72 000 тонн в год.

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