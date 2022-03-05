Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Крал интересен «Монпелье». Хавбек «Спартака» в аренде в «Вест Хэме» до июня

Хавбек «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в чемпионате Франции. 23-летний чех, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм» до 30 июня, интересен «Монпелье».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх