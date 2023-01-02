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Восьмилетняя внучка все еще спит с родителями. «Нам так удобно!» — заявляет невестка

Восьмилетняя внучка все еще спит с родителями. «Нам так удобно!» — заявляет невестка

— У меня такое просто в голове не укладывается! – вздыхает шестидесятилетняя Тамара Олеговна. – Внучке восемь лет скоро, а она до сих пор спит с родителями! В двухкомнатной квартире, где они живут втроем! А у ребенка даже своей кровати нет, хотя условия позволяют выделить ей и целую отдельную комнату… Проблема в том, что невестке нужен «зал» - как же без него-то? А вдруг гости придут, где их встречать? {loadmoduleid 247} {loadmoduleid 241} Сыну Тамары Олеговны Борису тридцать пять, со своей семьей, женой Галиной и почти восьмилетней дочерью, он живет отдельно.

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