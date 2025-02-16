Science: названы регуляторные коды, определяющие типы клеток мозга разных видов

Бельгийские ученые из научно-исследовательского центра VIB-KU Leuven раскрыли тайны более чем 300 млн лет эволюции мозга, изучив, как генетические переключатели формируют типы мозговых клеток у разных видов.
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