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Политика как она есть

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Science: названы регуляторные коды, определяющие типы клеток мозга разных видов

Science: названы регуляторные коды, определяющие типы клеток мозга разных видов

Бельгийские ученые из научно-исследовательского центра VIB-KU Leuven раскрыли тайны более чем 300 млн лет эволюции мозга, изучив, как генетические переключатели формируют типы мозговых клеток у разных видов.

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