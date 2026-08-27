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Сотрудники петербургской студии избили компанию возле бара за отказ знакомиться

Сотрудники петербургской студии избили компанию возле бара за отказ знакомиться

Все началось вечером 22 августа в баре «Catch 22» на набережной реки Фонтанки. К девушке, пришедшей в заведение с друзьями, за барной стойкой подошел высокий мужчина, который предложил купить ей напиток и познакомиться, однако та отказалась и ушла к своим товарищам.

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