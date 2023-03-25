Специалист Ряшин рассказал, как выбрать школу операторов БПЛА

Выбирая школу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), важно обращать внимание на статус её лектора, техническое оснащение, возможность обучаться на различных аппаратах, а также работу с различными сервисами для дронов.
Выбирая школу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), важно обращать внимание на статус её лектора, техническое оснащение, возможность обучаться на различных аппаратах, а также работу с различными сервисами для дронов.
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