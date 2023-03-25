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Специалист Ряшин рассказал, как выбрать школу операторов БПЛА

Специалист Ряшин рассказал, как выбрать школу операторов БПЛА

Выбирая школу подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), важно обращать внимание на статус её лектора, техническое оснащение, возможность обучаться на различных аппаратах, а также работу с различными сервисами для дронов.

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