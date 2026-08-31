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ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников

ПВО за 12 часов перехватила и уничтожила 180 украинских беспилотников

В течение дневных часов средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 180 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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