МВД назначило проверку из-за помогавших обманывать бойцов СВО в Шереметьево полицейских

МВД проводит проверку из-за банды, обманывавшей бойцов СВО в Шереметьево Руководство управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу назначило проведение служебной проверки в связи с арестом троих полицейских, помогавших банде таксистов обманывать участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево.
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