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Закон, порядок, государство

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В Улан-Удэ юнармейцы приняли участие во Всероссийской акции «Верни герою имя»

В Улан-Удэ юнармейцы приняли участие во Всероссийской акции «Верни герою имя»

В преддверии 79-й годовщины Победы «Юнармия» призывает всех неравнодушных присоединиться к работе по уходу за воинскими захоронениями, обелисками и мемориалами.

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