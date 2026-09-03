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Гуляев: «Сакик — величайший игрок. После драфта фотографировался с ним, меня даже потряхивало»

Гуляев: «Сакик — величайший игрок. После драфта фотографировался с ним, меня даже потряхивало»

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о своем знакомстве с легендой его команды НХЛ.Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал о своем знакомстве с легендой его команды НХЛ.

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