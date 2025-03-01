Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Татьяне Васильевой исполнилось 78

Татьяне Васильевой исполнилось 78

Судьбу актрисы театра и кино Татьяна Васильевой сложной не назовешь, но непростой — однозначно. Спустя годы звезда открыто рассказывает о том, как изменяла своему первому мужу, не стесняется признаваться в том, что окружающие критикуют ее за излишнюю опеку детей, старшему из которых уже 46 лет.

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