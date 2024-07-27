Битва за Волчанск: Армия России разносит укрепрайон «Многоэтажки» (ВИДЕО)

Битва за Волчанск: Армия России разносит укрепрайон «Многоэтажки». Боевики противника засели в домах, а бойцы группировки «Север» и авиация ВКС России отрабатывают по противнику настолько активно, что укрепрайон стал для пехоты ВСУ дорогой прямиком в ад.