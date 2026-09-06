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Царьград

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Соболенко победила Таунсенд и вышла в четвертьфинал US Open

Соболенко победила Таунсенд и вышла в четвертьфинал US Open

Арина Соболенко победила Тейлор Таунсенд со счётом 6:4, 6:3 в четвёртом круге US Open в Нью-Йорке, став шестикратной участницей четвертьфинала подряд.

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