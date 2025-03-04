Кабмин РФ не поддержал возвращение штрафов за превышение средней скорости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Ямало-Ненецкого автономного округа, предложившего вернуть штрафы за превышение средней скорости между несколькими камерами фиксаций наррушений на дорогах.
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