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Кабмин РФ не поддержал возвращение штрафов за превышение средней скорости

Кабмин РФ не поддержал возвращение штрафов за превышение средней скорости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Ямало-Ненецкого автономного округа, предложившего вернуть штрафы за превышение средней скорости между несколькими камерами фиксаций наррушений на дорогах.

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