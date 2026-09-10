Долина сравнила себя с Марией Магдалиной. Цыганова обвинила её в кощунстве

Певица Лариса Долина рассказала, что тяжело пережила массовый хейт, обрушившийся на неё после истории с продажей квартиры в Хамовниках.
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Долина может гордиться. Она вошла в историю. Дать счое имя машеннической схеме купли-продаже квартиры это круто.