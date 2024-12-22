Прием парацетамола связан с серьезными осложнениями у пожилых людей

Исследование, возглавляемое профессором Веи Чжан из Биомедицинского исследовательского центра NIHR Школы медицины Университета Ноттингема, было направлено на изучение безопасности перорального приема парацетамола в терапевтической дозе у взрослых старше 65 лет.
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