Приметы и поверья на 13 мая 2024 года, что нельзя делать в этот день Татьяна Орлонская Каждый год 13 мая отмечается народный праздник под названием «Яков Теплый», который считается своего рода индикатором погоды на лето.
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