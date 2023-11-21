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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная России с февраля 2022-го сыграла 11 товарняков – в 10 была фаворитом. Выиграли только 4 матча

Сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче в Волгограде. Национальная команда провела 11 товарищеских матчей с момента отстранения от международных турниров в феврале 2022 года.

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