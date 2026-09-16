Greece Wants To Become Europe's Next Hedge Fund Hub Athens is emerging as an unlikely contender in the competition for Europe’s hedge fund money, with Greece using favorable tax treatment, an improving economy and Mediterranean living to attract financiers looking beyond London and other established financial centers, according to Bloomberg.
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