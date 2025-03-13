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Царьград

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Самолет спецпосланника США Уиткоффа летит в сторону России одновременно с бортом Лукашенко

Самолет спецпосланника США Уиткоффа летит в сторону России одновременно с бортом Лукашенко

Самолет Уиткоффа летит из Катара по направлению на север на фоне сообщений о предполагаемом визите в Россию.

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