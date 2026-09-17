Андрей Ещенко: «Главный конкурент «Спартака» в чемпионской гонке – сам «Спартак». Такие команды, как «Факел», надо обыгрывать в любом случае»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил шансы красно-белых на чемпионство в этом сезоне. Вчера «Спартак» обыграл «Факел» в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ со счетом 1:0.
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