Примкнувшая к ВСУ медсестра из США Мациоровски заявила о росте потерь в армии

Украинская армия потеряла большое количество солдат в последнее время. Об этом рассказала в беседе с Business Insider примкнувшая к Вооруженным силам Украины (ВСУ) американская медсестра Ребекка Мациоровски.
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