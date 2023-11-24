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Примкнувшая к ВСУ медсестра из США Мациоровски заявила о росте потерь в армии

Примкнувшая к ВСУ медсестра из США Мациоровски заявила о росте потерь в армии

Украинская армия потеряла большое количество солдат в последнее время. Об этом рассказала в беседе с Business Insider примкнувшая к Вооруженным силам Украины (ВСУ) американская медсестра Ребекка Мациоровски.

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