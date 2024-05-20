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Театр абсурда

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На Украине пытаются перевести на мову слово "вертолет"

На Украине пытаются перевести на мову слово "вертолет"

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо. Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.

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