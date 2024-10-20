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Москва привлекает западных агентов для поимки иноагента

Москва привлекает западных агентов для поимки иноагента

КОТ  КОСТЯН Да, она издевается над российским правосудием и не скрывает этого. Показательно ироничная реакция Татьяны Лазаревой* на объявления её персоны в международный розыск – мастер-класс для прочих иноагентов.

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