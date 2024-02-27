В Астрахани ливневую систему планируют сделать до конца года

На ее модернизацию выделено 512 млн рублей. Данная информация прозвучала на пресс-конференции заместителя председателя правительства Астраханской области - министра строительства и ЖКХ Михаила Богомолова.
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