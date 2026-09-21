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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о юниорской команде Норриса: «Чем больше поддержки, тем лучше»

Гонщик « Ред Булл » Макс Ферстаппен отреагировал на новость о том, что коллега из « Макларена » Ландо Норрис создал собственную юниорскую команду LN4 Fusion, которая будет выступать на уровне «Формулы-4» и «Формулы-3».

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