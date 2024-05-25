Шадаев: беспилотные авто через 5-7 лет могут широко использоваться на дорогах РФ

РИА Новости/Алексей Куденко Через пять лет может начаться широкое внедрение беспилотных автомобилей на отечественных дорогах, заявил на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
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