RS: Запад думает о прибыли, а не о безопасности — поэтому и уступает России в обороне

США и страны НАТО понимают, что украинский конфликт до них не доберётся и их безопасности ничего не угрожает — а значит, западная оборонная промышленность продолжает работать медленно и ради денег, пишет Responsible Statecraft.
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