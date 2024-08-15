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  • LiapaNNZ Фамилия
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RS: Запад думает о прибыли, а не о безопасности — поэтому и уступает России в обороне

RS: Запад думает о прибыли, а не о безопасности — поэтому и уступает России в обороне

США и страны НАТО понимают, что украинский конфликт до них не доберётся и их безопасности ничего не угрожает — а значит, западная оборонная промышленность продолжает работать медленно и ради денег, пишет Responsible Statecraft.

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Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Не войну, а специальную военную операцию. Если так воевать, то &quot;все полимеры просрать можно&quot;, а если специально не воевать, — то самое оно.
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