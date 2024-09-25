У Дніпрі відбулись пожежно-тактичні навчання ДСНС та аварійної служби «104»

24 вересня 2024 року у Дніпрі були проведені спільні тактичні навчання особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у Дніпропетровській області та бригад аварійно-диспетчерської служби (АДС) Дніпровської філії «Газмережі».