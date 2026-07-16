Группировка ВС РФ из Красного Лимана начала заходить на окраины Славянска

Подразделения российской армии из Красного Лимана начали заходить в Славянск. Об этом сообщил заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гагарин, пишет "Российская газета".
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