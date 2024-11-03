Пора вернуть сухой закон. Как изменил страну прошлый такой опыт, раскрыл эксперт: "Прекраснейшие результаты"

виталий панов

Если у них нет ума,и не дай бог пойдут по стопам "меченого",когда тот издал указ вырубить все виноградники,чтобы народ не спился,а были бы свадьбы трезвости по комсомольски!Кому меченый хуже сделал? Только своей стране-СССР! Последствия трезвости,гласности и перестройки Россия разгребала долгое время!