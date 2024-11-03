Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пора вернуть сухой закон. Как изменил страну прошлый такой опыт, раскрыл эксперт: "Прекраснейшие результаты"

Пора вернуть сухой закон. Как изменил страну прошлый такой опыт, раскрыл эксперт: "Прекраснейшие результаты"

Elena Mayorova/Globallookpress В России пора вернуть сухой закон, считает Анатолий Глущенко. Эксперт раскрыл, как изменил нашу страну прошлый такой опыт: "Прекраснейшие результаты".

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Комментарии
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виталий панов
Если у них нет ума,и не дай бог пойдут по стопам &quot;меченого&quot;,когда тот издал указ вырубить все виноградники,чтобы народ не спился,а были бы свадьбы трезвости по комсомольски!Кому меченый хуже сделал? Только своей стране-СССР! Последствия трезвости,гласности и  перестройки Россия разгребала долгое время!
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7 час.
ЕБ
Евгений Бут
И еще долго будет разгребать!
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4 час.
Анатолий ashkourin
Лучше бы яйца лизали эти идиоты.
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1 час.

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