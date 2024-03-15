Расчеты ЗРК «Тор» группировки «Восток» показали уничтожение в воздухе цели ВСУ

Рев мотора нарушает тишину, машина выезжает из лесополосы. ЗРК «Тор-М1» зенитных ракетных подразделений группировки войск «Восток» заступает на боевое дежурство на Южно-Донецком направлении зоны проведения спецоперации, чтобы уничтожить все виды воздушных целей противника.
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