Вязкость мантии Земли ведет к резкому подъему одного из континентов

Специалистами из Университетов Макгилла и штата Огайо проведено исследование, позволившее лучше понять, как идущие изменения мантии Земли под антарктическим ледяным щитом влияют на поверхность самого континента и на уровень моря.
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