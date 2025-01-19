Тигран Кеосаян в коме: супруга призывает молиться за здоровье мужа Татьяна СергееваЖурналистка и главред RT Маргарита Симоньян сообщила о состоянии своего мужа, известного режиссера Тиграна Кеосаяна, который пережил клиническую смерть и впал в кому.