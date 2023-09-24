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Победа «Спартака» над «Динамо», камбэк «Барселоны», 7:0 от «Баварии», СКА набирает ход, интервью Костомарова и другие новости

1. «Спартак» дома победил «Динамо» в московском дерби (1:0) в рамках 9-го тура Мир РПЛ. «Крылья Советов» нанесли поражение «Сочи» (2:1).

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