Минпромторг включил 154 предприятия в каталог школьной формы

Минпромторг России включил 154 российских предприятия в каталог производителей школьной формы. Эти компании способны полностью удовлетворить внутренний спрос, предлагая продукцию, соответствующую государственным стандартам и техническим регламентам.
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