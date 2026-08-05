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Царьград

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Минпромторг включил 154 предприятия в каталог школьной формы

Минпромторг включил 154 предприятия в каталог школьной формы

Минпромторг России включил 154 российских предприятия в каталог производителей школьной формы. Эти компании способны полностью удовлетворить внутренний спрос, предлагая продукцию, соответствующую государственным стандартам и техническим регламентам.

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