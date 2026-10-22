В августе 2024 года Степан Джигарханян сам написал в соцсетях: в Лас-Вегасе в него стреляли. По его словам, он возвращался домой и случайно оказался в центре разборки местных уличных банд.
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