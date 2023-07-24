«Реал» добился победы над «Миланом», отыгравшись со счета 0:2

В США состоялся товарищеский матч: «Реал» обыграл «Милан» — 3:2. В первом тайме «Реал» пропустил два мяча, но отыгрался после перерыва, когда тренер Карло Анчелотти, заменив 8 футболистов, выпустил на поле Винисиуса Жуниора, Луку Модрича и Родриго.