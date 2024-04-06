Профессор Малинин: дамбу в Орске прорвало из-за снежной зимы и теплой погоды

К прорыву дамбы в Орске могли привести снежная зима и теплая погода. Об этом заявил доктор экологических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, слова которого передает газета "Известия".
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