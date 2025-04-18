JEDEC завершает разработку стандарта памяти HBM4 с существенными улучшениями пропускной способности и эффективности

JEDEC опубликовал официальную спецификацию HBM4 (High Bandwidth Memory 4) в рамках JESD238 - нового стандарта памяти, призванного соответствовать быстро растущим требованиям рабочих нагрузок искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и передовых сред центров обработки данных.
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