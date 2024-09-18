Гранола на завтрак: простые рецепты для домашнего приготовления

Классическая гранола с медом и орехами Ингредиенты: 3 стакана овсянки 1 стакан грецких орехов (или других орехов по вашему выбору), порубленных 1/2 стакана меда 1/4 стакана растительного масла 1 чайная ложка ванильного экстракта 1/2 чайной ложки соли 1 стакан сухофруктов Пошаговое приготовление: В предварительно разогретой духовке при 180 градусах обжарьте овсянку и порубленные орехи в […].