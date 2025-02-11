Презентация книги «Летопись Свято-Андреевского скита на Афоне» пройдет 14 февраля

В рамках цикла мероприятий «Трибуна историка профессионала» исследователь Афона Сергей Леонидович Бровко и кандидат исторических наук Михаил Григорьевич Талалай проведут презентацию книги «Летопись Свято-Андреевского скита на Афоне».
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