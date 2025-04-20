Несоблюдение Киевом перемирия заставит Трампа выйти из переговоров —эксперт

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса из-за несоблюдения Украиной пасхального перемирия, заявил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел, сообщают 20 апреля РИА Новости.
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