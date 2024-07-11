В ближайшие дни в Башкирии ожидается дождливая погода с грозами и градом

В ближайшие дни в Башкирии сохранится дождливая погода с грозами и локальным градом. На сегодняшний день синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также переменчивый ветер, который может усилиться до сильного.
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