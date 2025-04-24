Киев охвачен пламенем и паникой: нанесён один из самых мощных ударов за всю СВО Юлия Соколоваукраинская столица испытала, пожалуй, один из самых масштабных и разрушительных ударов за всю историю проведения специальной военной операции.
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