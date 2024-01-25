Мэр Братска: студенты — активная сила Братска, его будущее и неисчерпаемый запас инициатив

Мэр Братска Сергей Серебренников поздравил молодежь с Днем студента в своем Telegram-канале (16+). Он отметил, что почти 9 тысяч молодых людей обучаются в Братском государственном университете и 10 ССУЗах города.
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